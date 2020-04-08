В калининградском магазине конфликт покупателей закончился дракой и задержанием

В Калининграде росгвардейцы задержали хулиганов, устроивших драку в магазине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцам поступило сообщение от дежурного о том, что на улице К. Маркса в одном из продуктовых магазинов самообслуживания происходит драка.

Выяснилось, что между посетителями магазина произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которого двое граждан нанесли мужчине телесные повреждения.

Наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителей на месте происшествия и передал их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

