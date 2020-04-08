Советчанка намеренно обвинила в краже знакомую, из неприязни разбившую окно ее квартиры

В отношении 32-летней жительницы Советска возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что ранее окно квартиры советчанки разбила местная жительница, которая находилась с ней в неприязненных отношениях. В отместку подозреваемая, желая навлечь неприятности на обидчицу, написала в полицию заявление о пропаже из квартиры телевизора и ноутбука.

Для установления преступника сотрудники уголовного розыска проделали кропотливую работу: провели подомовой опрос жителей ближайших домов, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, обошли ломбарды.

В ходе проведенной оперативниками уголовного розыска проверки сведения, изложенные в заявлении, не нашли своего подтверждения. Сотрудники полиции вышли на след советчанки, разбившей окно, и выяснили, что она непричастна к краже. Таким образом, полицейские установили, что сообщаемые заявительницей сведения являются заведомо ложные.

Злоумышленница под тяжестью улик призналась, что в отношении неё никакого преступления не совершалось, а всю историю она придумала, чтобы отомстить оппонентке. При этом телевизор и ноутбук сотрудники полиции нашли: оказалось, что ещё в ноябре заявительница сама сдала технику в ломбард.