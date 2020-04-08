Гурьевская полиция разыскивает подозреваемого в грабеже уроженца Благовещенска (фото)

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Полиция Гурьевского района разыскивает уроженца города Благовещенска Владимира Кривцова 1996 г.р. Он подозревается в причастности к грабежу, совершённому группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В случае если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (40151) 3-07-68, 8 (40151) 3-07-69 (дежурная часть), 8 911 858 60 25 (уголовный розыск).

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