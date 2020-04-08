На черняховской трассе водитель «Хонды» врезался в отбойник и погиб (видео)

Все новости по теме: Война на дорогах

В среду на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Хонда». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в соцсетях.

ДТП случилось в 14:15 на 31 километре трассы. Со стороны Черняховска в направлении Калининграда следовал автомобиль «Хонда» под управлением 37-летнего водителя, который, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в отбойник. Отмечается, что в результате машина получил наружные технические повреждения, салон не пострадал, подушки безопасности сработали. Однако тело водителя выбросило из салона через заднее стекло и отбросило на 10 метров от автомобиля. «Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что мужчина не был пристегнут ремнями безопасности», — отметили в ГИБДД.

От полученных травм водитель «Хонды» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Как установила ГИБДД, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter