На черняховской трассе водитель «Хонды» врезался в отбойник и погиб (видео)

В среду на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Хонда». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в соцсетях.



ДТП случилось в 14:15 на 31 километре трассы. Со стороны Черняховска в направлении Калининграда следовал автомобиль «Хонда» под управлением 37-летнего водителя, который, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в отбойник. Отмечается, что в результате машина получил наружные технические повреждения, салон не пострадал, подушки безопасности сработали. Однако тело водителя выбросило из салона через заднее стекло и отбросило на 10 метров от автомобиля. «Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что мужчина не был пристегнут ремнями безопасности», — отметили в ГИБДД.

От полученных травм водитель «Хонды» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Как установила ГИБДД, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.