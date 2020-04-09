Житель Нестерова пригласил в гости бездомного и напал на него с ножом

В Нестерове задержали местного жителя, напавшего с ножом на бездомного, которого привел к себе в гости. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службу УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник встретил старого приятеля, который, как оказалось, остался без жилья и ночует на улице. Подозреваемый пригласил знакомого к себе домой, где они стали распивать алкоголь. В ходе беседы между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры схватил нож и стал угрожать гостю расправой. Пострадавший попытался покинуть помещение, однако злоумышленник успел ударить его холодным оружием в область головы. Бездомный успел выбежать, получив порез. Он обратился в полицию.

В отношении подозреваемого дознаватели возбудили уголовные дела по статье «Угроза убийством». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.