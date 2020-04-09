В Зеленоградске осудили водителя, задавившего мужчину, который чинил машину

В Зеленоградске приговорили к сроку 30-летнего жителя Пионерского, который год назад допустил на трассе смертельное ДТП. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службу областной прокуратуры.

Суд установил, что 14 мая 2019 года в темное время суток нарушитель ехал на автомобиле «Ауди 100» со скоростью не менее 78 км/час из Зеленоградска в сторону Пионерского. Водитель неправильно выбрал скоростной режим, в результате чего столкнулся с неисправным «Мерседес-Бенц», под кузовом которого находился молодой человек, который в результате ДТП погиб на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.