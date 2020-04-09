В Калининграде автомобиль снес дорожное заграждение и вылетел на газон (фото)

В Калининграде автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на газон. Об этом сообщают автомобилисты из соощества «ВКонтакте». По данным очевмдцев, авария случилась на ул. Румянцева. Машина снесла несколько метров заграждения и получила технические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Калининграде автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на газон. Об этом сообщают автомобилисты из соощества «ВКонтакте». По данным очевмдцев, авария случилась на ул. Румянцева. Машина снесла несколько метров заграждения и получила технические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
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