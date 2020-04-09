Экс-сожитель «из мести» украл у калининградки украшения, подаренные бывшим мужем

Экс-сожитель «из мести» украл у калининградки украшения, подаренные бывшим мужем
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Зеленоградском районе полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 29-летняя жительница посёлка Александровка. Она рассказала, что у неё похитили две золотые цепочки и кольцо стоимостью 10 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 44-летний бывший сожитель заявительницы.

Установлено, что 4 апреля злоумышленник навестил экс-возлюбленную. Находясь в ее квартире, он нашёл золотые украшения, которые подарил женщине бывший муж, и решил из чувства мести их похитить.

Злоумышленник успел распорядиться украденным имуществом по собственному усмотрению. Полицейские установили, что украшения он сдал в ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter