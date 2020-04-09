Экс-сожитель «из мести» украл у калининградки украшения, подаренные бывшим мужем

В Зеленоградском районе полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 29-летняя жительница посёлка Александровка. Она рассказала, что у неё похитили две золотые цепочки и кольцо стоимостью 10 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 44-летний бывший сожитель заявительницы.

Установлено, что 4 апреля злоумышленник навестил экс-возлюбленную. Находясь в ее квартире, он нашёл золотые украшения, которые подарил женщине бывший муж, и решил из чувства мести их похитить.

Злоумышленник успел распорядиться украденным имуществом по собственному усмотрению. Полицейские установили, что украшения он сдал в ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.