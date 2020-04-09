Телефонный мошенник из Новосибирска обманул калининградцев на 2 млн рублей

Жителя Новосибирска подозревают в серии телефонных мошенничеств в отношении пожилых калининградцев. По сведениям полиции, 31-летний мужчина звонил на стационарные телефоны, представлялся собеседнику близким родственником и заявлял, что стал виновником дорожной аварии, в которой пострадал человек. Если жертва поддавалась обману, злоумышленник просил срочно перечислить деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.



«В ряде случаев он привлекал калининградских таксистов. Новосибирец звонил в такси, просил водителя забрать у жертвы денежные средства и через ближайший банкомат перевести их по номеру телефона. Мужчина объяснял перевозчикам ситуацию тем, что ему пришлось срочно уехать из дома по работе, а бумажник он забыл», — рассказала «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

По предварительной информации, введённые в заблуждение жители Калининграда перечислили мошеннику свыше двух миллионов рублей. Как установили полицейские, мужчина просил перевести деньги на счета и абонентские номера своих знакомых. SIM-карта, с которой он совершал звонки, была оформлена на чужие паспортные данные.

«В ходе служебной командировки в Новосибирск наши оперативники провели ряд мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался мошенник, который ранее был судим за аналогичные преступные деяния, а также по ряду других тяжких статей — кражи и хранение наркотиков», — прокомментировала Светлана Поставничая.

Мужчину заключили под стражу. Его подозревают в 19 эпизодах мошенничества в отношении жителей Калининграда. Правоохранители устанавливают других пострадавших.