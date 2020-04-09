СК: сотрудник регионального управления Росреестра подозревается во взяточничестве

Государственного регистратора областного управления Росреестра подозревают в коррупции. В отношении него возбуждены дела по статьям за получение взятки и получение взятки в значительном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый дважды - в декабре 2018 года и в июне 2019 года, получил от одного из жителей областного центра взятки в размере 15 тыс. и 36 тыс. рублей взамен на ускорение процедуры регистрации прав собственности на объекты недвижимости — земельный участок и нежилое здание. Денежные средства калининградец перевел на банковскую карту жены подозреваемого.

Мужчина, передавший взятки должностному лицу регионального управления Росреестра, также стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).

По обоим уголовным делам производится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Расследование продолжается.