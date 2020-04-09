Калининградец совершил кражу на 100 тысяч и попался, выставив похищенное на продажу

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда установили причастность 20-летнего жителя областного центра к краже имущества из припаркованного на улице Димитрова микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Проходя по улице, молодой человек случайно увидел содержимое кузова, когда хозяин приоткрыл дверь. Внутри находились широкие литые диски с колесами для внедорожника, а также оборудование для автозвука – сабвуферы и усилители. Злоумышленник также заметил, что транспортное средство не оборудовано сигнализацией.

Калининградец вернулся ночью, вскрыл микроавтобус и за несколько подходов перенес имущество в тайник, откуда перевез его с помощью таксиста к себе домой. Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Расследуя кражу, полицейские проверили сайты бесплатных объявлений и обнаружили, что кое-какие вещи уже выставлены на продажу. Установив продавцов, оперативники по цепочке перекупщиков вышли на похитителя и задержали его.

Следственными органами ОМВД России по Центральному району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Часть похищенного изъята, сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение имущества. Ведется следствие