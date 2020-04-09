В Малом Исаково поймали с поличным домушника, «предпочитавшего» деньги и золото

В Малом Исаково поймали с поличным домушника, «предпочитавшего» деньги и золото
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские задержали домушника, совершившего серию краж в Малом Исаково. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

В полицию поступило несколько сообщений от жителей посёлка Малое Исаково о хищениях имущества из частных домов. Полицейские, осмотрев места происшествий, установили, что неизвестный проникал в жилища граждан через окна и похищал исключительно денежные средства и ювелирные украшения.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника и установили за ним наблюдение.

Ранее судимого 41-летнего местного жителя задержали по горячим следам недалеко от места совершения очередной кражи из домовладения. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество и денежные средства. При осмотре места происшествия оперативники нашли фонарик, забытый злоумышленником.

Со слов задержанного, он несколько дней подряд в вечернее время обходил посёлок, высматривая дома, в которых не горел свет. Убедившись, что хозяева отсутствуют, он отвёрткой взламывал стеклопакеты и проникал в домовладения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, устанавливается. В настоящее время оперативники УУР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.

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