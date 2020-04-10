В Гурьевске отделочник украл из тайника в доме заказчика 300 тысяч и купил попугая

В Гурьевске отделочник украл из тайника в доме заказчика 300 тысяч и купил попугая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция раскрыла кражу денег из тайника в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

В полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что у него из тайника были похищены 300 000 рублей. Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 28-летний местный житель. По данным полиции, мужчина по заказу потерпевшего изготовил для него комод с тайником. Удовлетворенный работой гражданин нанял злоумышленника в качестве мастера по отделке дома.

Во время проведения работ подозреваемый тайно от хозяев выяснил, что в тайнике комода находится крупная денежная сумма. Мужчина похитил 150 000 рублей, которые потратил на развлечения в течение двух выходных. Вернувшись к нанимателю для продолжения ремонта, злоумышленник вновь похитил из тайника аналогичную сумму.

Вскоре кража 300 тысяч рублей была обнаружена потерпевшим. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина потратил все похищенные средства на развлечения, а также купил себе попугая.

В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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