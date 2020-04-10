В Холмогоровке две девушки организовали разбойное нападение на парня из-за денег

Следственным отделом ОМВД России по Зеленоградскому району завершено предварительное расследование уголовного дела о разбойном нападении на 20-летнего местного жителя. Обвинения предъявлены трём фигурантам, две из которых являются 18-летними девушками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о нападении на мужчину поступило в дежурную часть вечером 2 февраля 2020 года. На одной из улиц посёлка Холмогоровка неизвестный ударил потерпевшего по голове бутылкой, избил и похитил денежные средства в размере 4 000 рублей и 100 долларов.

В результате проведения ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попали жительница Янтарного, её подруга и их 27-летний знакомый. Выяснилось, что незадолго до происшествия потерпевший познакомился в автобусе с девушкой, которой в ходе общения стало известно, что у нового знакомого водятся деньги. Этой информацией она поделилась с подругой, которая задумала похитить имущество мужчины и подыскала соучастника.

Когда одна из девушек заманила потерпевшего в безлюдное место под предлогом похода в гости, на пустыре их сообщник неожиданно напал на потерпевшего, нанёс ему побои и похитил имущество. Однако добыча злоумышленников оказалась меньше ожидаемой. Впоследствии организатор нападения потратила все похищенные деньги на приобретение новой одежды.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Собранные материалы переданы в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу.