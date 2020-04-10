Полиции удалось разыскать обвиняемого в многомиллионном мошенничестве калининградца

Полиции удалось разыскать обвиняемого в многомиллионном мошенничестве калининградца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правоохранителям удалось найти и задержать объявленного в международный розыск 48-летнего руководителя одной из калининградских коммерческих организаций. Об этом рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

«Как выяснили полицейские, обвиняемый в многомиллионом мошенничестве мужчина скрывался в Москве. По информации калининградских коллег разыскиваемый был задержан столичными оперативниками и по ходатайству Следственной части УМВД России по Калининградской области помещен в СИЗО», — пояснила Поставничая.

Как выяснили сотрудники Следственной части и сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД России по Центральному району Калининграда, в 2013 году злоумышленник регистрировал на малоимущих жителей Калининграда фиктивные фирмы. Пользуясь программой по государственной поддержке бизнеса, он получал на каждую из зарегистрированных организаций льготные микрозаймы в размере до 1 миллиона рублей. Выданные деньги злоумышленник затем переводил на банковский счет своей фирмы.

«В результате проведения следственных действий, изучения изъятых документов и опроса свидетелей, следователи установили, что подозреваемый зарегистрировал 10 подставных организаций и получил 10 миллионов рублей из государственного бюджета на их развитие, после чего были запущены юридические процедуры по их ликвидации, — уточнила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. — В настоящее время Следственной частью продолжается расследование возбуждённых в отношении подозреваемого 10 уголовных дел по частям 3 статьи 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в крупном размере“, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта».

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