УМВД: светловчанин дал другу фальшивые 5 тысяч и отправил в магазин за пельменями

Следственными органами ОМВД России по Светловскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего местного жителя одного из поселков в сбыте поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как было установлено в ходе следствия, в феврале этого года мужчина отправил своего знакомого из Калининграда в магазин за пачкой пельменей, передав ему пятитысячную купюру и попросив принести сдачу. При этом, по версии следствия, светловчанин достоверно знал, что банкнота фальшивая, и хотел запутать следы, послав вместо себя ничего не подозревавшего калининградца, чтобы его самого не смогли опознать работники торговой точки.

Директор магазина, сдавая выручку инкассаторам, обнаружила подделку и сообщила в полицию. Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД опросили продавцов торговой точки. Полицейские выяснили, что за несколько дней до обнаружения фальшивки одной из работниц попадалась та самая купюра. Женщина сначала не хотела принимать ее к оплате, однако достоверно установить, поддельная банкнота или нет, она не смогла. Как пояснила оперативникам сотрудница магазина, покупатель был прилично одет и вызывал доверие, поэтому она все же согласилась выдать товар. При этом продавец указала, что видела мужчину первый раз в жизни.

Получив приметы мужчины, сотрудники ОМВД России по Светловскому городскому округу опросили местных жителей и выяснили, что незнакомец приезжал к одному из жителей поселка, который и передал ему подделку. Следователи провели экспертизы, очные ставки и опознания. В отношении светловчанина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег», материалы которого в настоящее время с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае признания его виновным светловчанину может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.