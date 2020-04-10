Житель Калининграда украл мобильный телефон с витрины салона связи

Жителя областного центра подозревают в краже из салона связи. Об этом «Новому Калининграду» сообщила начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.



Инцидент произошёл в торговой точке на улице Ольштынской. Позвонивший в полицию представитель салона связи заявил, что покупатель похитил с витрины мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей.

Полицейские опросили сотрудников торговой точки и возможных очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что телефон украл ранее судимый 50-летний местный житель.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили дело по статье 158 УК РФ — «Кража». За подобное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы. Как выяснили полицейские, калининградец успел продать похищенное устройство.