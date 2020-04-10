Водитель, по вине которого тяжело пострадал другой автомобилист, попал под статью

В Полесском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, в отношении водителя-нарушителя, по вине которого в ДТП пострадал другой автомобилист. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 2 сентября 2019 года в 18:00 часов на 4-м километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск» автомобиль «Лексус» под управлением 32-летнего водителя при выполнении обгона выехал в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения, где допустил столкновение с обгоняемым автомобилем «Фольксваген», осуществляющим поворот налево. В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью.

В ходе расследования были проведены медицинские экспертизы, автотехнические экспертизы, опрошены очевидцы, исследована запись с видеорегистратора.

Санкция статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.