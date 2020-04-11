В Немане разыскивают пропавшего девятилетнего мальчика

В Немане разыскивают девятилетнего Саида К. Ребёнок ушёл из дома около 13:00 в субботу, 11 апреля, и не вернулся. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсети «ВКонтакте».



Ребёнку на вид 9-11 лет, невысокого роста, среднего телосложения, волосы — русые. Мальчик был одет в серую шапку, синюю куртку, чёрные штаны с белыми полосками и чёрные кроссовки с белыми полосками.