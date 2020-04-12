Росгвардейцы задержали калининградца с украденным со стройки кабелем

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина по подозрению в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания обратил внимание на мужчину, который тащил электрический кабель.
«Заметив патрульный автомобиль, гражданин попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Как оказалось, мужчина совершил хищение данного кабеля со строящегося объекта на ул. Батальной», — говорится в релизе.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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