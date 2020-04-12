В регионе за сутки сотрудники МЧС 25 раз тушили горящую траву и 15 раз — мусор

В Калининградской области за минувшие сутки, 11 апреля, пожарные 25 раз выезжали на ликвидирование палов травы и 15 раз — на тушение горящих бытовых и строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



В тушении горящей травы участвовали пожарные расчеты в составе 98 человек и 25 единиц техники. Для ликвидации пожаров на свалках мусора привлекались расчеты пожарно-спасательных частей в составе 60 человек и 15 единиц техники.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет», — отмечают в ведомстве.