В Калининградской области девочка села ночью за руль «БМВ» и перевернулась (видео)

В Калининградской области девочка села ночью за руль «БМВ» и перевернулась (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске ночью перевернулся автомобиль «БМВ», за рулем которого была 15-летняя девочка. Она и совершеннолетний пассажир попали в больницу. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщается на странице областного ГИБДД «ВКонтакте».

По данным ведомства, ДТП произошло 13 апреля 2020 года около 2 часов ночи. В Черняховске по Гусевскому шоссе на въезд в город ехал автомобиль «БМВ» под управлением 15-летней девочки. Она не справилась с управлением, съехала в придорожный кювет. Иномарка перевернулась на крышу. В результате аварии школьница и 27-летний пассажир госпитализированы.

Полицейские устанавливают, каким образом девочка оказалась за рулем, кто доверил управление автомобилем ребенку, а также почему несовершеннолетняя не находилась дома в ночное время.

По результатам проверки будут вынесены процессуальные решения. Кроме того, за нарушение режима самоизоляции и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм нарушителям грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

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