Водитель «Форда», в который влетел микроавтобус, оказался в больнице (видео)

В результате ДТП на черняховской трассе у поселка Родники пострадал один из водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 13.30 в понедельник. 33-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» ехал в направлении Калининграда и не заметил остановившийся у правого края проезжей части из-за технической поломки «Форд».

В результате столкновения «Мерседеса» потерял управление и врезался в отбойник, микроавтобус перевернулся. «Форд» получил значительные повреждения, его 20-летний водитель в момент столкновения находился в салоне. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП.