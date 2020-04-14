В Калининграде ехавшая в аптеку водитель «Митсубиси» попала в ДТП из-за плохого самочувствия

В Калининграде ехавшая в аптеку водитель «Митсубиси» попала в ДТП из-за плохого самочувствия
Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник, 13 апреля, в областном центре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного УМВД. 

Около 17:00 на улице Южной 48-летняя женщина за рулём «Митсубиси» не справилась с управлением на правостороннем закруглении дороги. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». 

«По объяснению водителя, во время поездки в аптеку ей стало плохо, в результате чего она и потеряла управление транспортным средством. Женщина доставлена в больницу», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает жителей региона соблюдать режим самоизоляции. «Не садитесь за руль в плохом самочувствии, это может привести к дорожно-транспортному происшествию», — рекомендуют в полиции.

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