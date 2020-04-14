ГИБДД: в период самоизоляции число ДТП с пострадавшими в Калининграде резко сократилось

С момента введения режима самоизоляции в Калининграде резко сократилось количество ДТП с пострадавшими. Об этом во вторник, 14 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал старший инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения УГИБДД Дмитрий Пахомкин.



По словам инспектора, с 30 марта по 13 апреля 2020 года в областном центре ДТП без пострадавших зарегистрировано 104, а за аналогичный период 2019 года — 99. Дорожных происшествий, в которых пострадали люди, за время самоизоляции зарегистрировано 8 случаев, а в 2019 году за такой же период времени — 25.

«В 2020 году с 30 марта по 13 апреля наездов на пешеходов зарегистрировано два и один наезд на велосипедиста. В 2019 году за аналогичный период у нас зарегистрировано 14 наездов на пешеходов и один — на велосипедиста», — отметил Пахомкин.

При этом, по данным Госавтоинспекции, в период с 30 марта по 13 апреля в Калининграде в результате ДТП в 2020 году погибли три человека, а в 2019 году — один человек.

«Автомобилей у нас стало гораздо меньше на улицах города Калининграда. Но в связи с тем, что транспортные потоки уменьшились и так называемых затруднений в движении тоже не стало, скорость движения, конечно же, у наших автолюбителей увеличилась» — пояснил Пахомов.