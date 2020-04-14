В «Храброво» на борт вылетавшего в Москву самолета не пустили нетрезвого пассажира

В Калининграде полицейские-транспортники привлекли к ответственности нетрезвого пассажира воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Транспортными полицейскими установлено, что 41-летний житель Московской области перед посадкой на борт вылетавшего из Калининграда авиалайнера находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина невнятно разговаривал, шатался при ходьбе.

Правонарушитель доставлен в линейный отдел полиции на воздушном транспорте. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что пассажир был пьян.

В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.