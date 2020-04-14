20-летнему жителю области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Неманского района. Молодой человек обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в период осеннего призыва 2019 года обвиняемый, не желая исполнять воинскую обязанность, без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. При этом он лично уведомлялся о необходимости такой явки и не имел каких-либо законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в ходе допроса пояснил, что о своем нежелании исполнять воинскую обязанность заявил сотруднику военкомата и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от военной службы, отнесся к предупреждению снисходительно. В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания молодого человека виновным в совершении указанного преступления ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.