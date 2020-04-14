В Светлом мошенник обманул аптекаря, прикинувшись поставщиком медицинских масок

В Светлом мошенник обманом похитил выручку одной из аптек под предлогом продажи медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть с заявлением о дистанционном преступлении обратилась 55-летняя сотрудница одной из аптек. Она сообщила, что на стационарный номер позвонил неизвестный, который сообщил, что в ближайшее время ожидается привоз медицинских масок и антисептиков. Звонивший убедил женщину, что договорился об оплате с руководством аптеки, и попросил перевести всю имеющуюся в кассе выручку на банковскую карту для оплаты товара.

«Учитывая важность для людей востребованных нынче медицинских масок, доверчивая женщина выполнила все условия незнакомца и перевела через банкомат свыше 21 000 рублей. А позже сотрудница связалась с начальством, тогда-то и выяснилось, что она стала жертвой мошенников. Потерпевшая тут же обратилась за помощью в полицию», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование. Устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого.

УМВД России по Калининградской области призывает проявлять бдительность при общении с незнакомцами, переводе денежных средств при приобретении товара и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов. Производите все расчёты при получении товара, или только убедившись в надежности сделки.