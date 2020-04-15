Житель Светлого обокрал бывшего работодателя через вентиляцию (видео)

В Светлом полиция задержала двух местных жителей по подозрению в краже электроинструментов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Местный предприниматель обнаружил пропажу имущества на сумму 50 тыс. рублей, когда пришёл проверить состояние предприятия в период его закрытия на время «самоизоляции». Правда, следов проникновения он не нашёл.

Как выяснила полиция, инструменты украли двое ранее судимых местных жителей. Один из задержанных раньше работал на потерпевшего и хорошо знал обстановку внутри ангара. Мужчина срезал решетки вентиляционного отверстия, после чего его соучастник, обладая худощавым телосложением, прополз по трубе внутрь и открыл входную дверь изнутри.

Чтобы не попасться в поле зрения сотрудников полиции, краденое имущество мужчины спрятали у матери одного из них. Инструменты изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.