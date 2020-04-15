На Клинической грабитель отобрал у калининградки телефон за 60 тысяч

В Калининграде полицейские задержали злоумышленника, ограбившего 20-летнюю девушку. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью 60 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как пояснила потерпевшая, в вечернее время улице Клинической неустановленный мужчина подбежал к ней со спины, вырвал из рук гаджет и скрылся во дворах. Девушка смогла сообщить полицейским приметы неизвестного и указала пути отхода злоумышленника.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении противоправных деяний был установлен и задержан. Им оказался 28-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Он пояснил, что приметил потерпевшую с дорогостоящим телефоном на безлюдной улице, тогда и возник умысел на преступление. Мобильник он успел сбыть.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 161 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы.