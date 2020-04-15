Пенсионерка сообщила данные своей карты мошенникам, обещавшим выплату за самоизоляцию

В Гусевском районе пенсионерка лишилась собственных средств с карты, сообщив ее данные мошенникам, пообещавшим выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам 64-летняя жительницы одного из посёлков потерпевшей, в интернете она увидела рекламу сайта якобы государственной организации, которая обещала выплаты в размере 15 000 рублей на период самоизоляции. Для получения компенсации на сайте некоего «Департамента социальных гарантий» необходимо было зарегистрироваться и ввести реквизиты банковской карты, оплатив небольшую пошлину.

Потерпевшая добросовестно исполнила все требования, в результате чего её банковский счёт опустел на три тысячи рублей. Пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

«Женщина искренне поверила в то, что первый платеж — это обязательная пошлина для организации с солидным названием, якобы государственного органа. Наша землячка добросовестно исполнила все требования обратной стороны и ждала социальную выплату. И только когда обещанных 15-ти тысяч рублей не поступило, при том, что с её карты моментально были сняты 3 тысячи, женщина поняла, что её просто-напросто обманули. К сожалению, даже в такое трудное для всех время аферисты находят подлые уловки и хитрые ходы для дистанционного мошенничества», — прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По данному факту дознавателями МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.