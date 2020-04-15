СК: в Советске член участкового избиркома побил пожилых соседей и сжег их сарай

В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который является членом одной из участковых избирательных комиссий региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, обвиняемый имел длительные неприязненные отношения с соседями — 73-летним пенсионером и его 58-летней женой. Вечером 30 марта 2019 года на придомовой территории в ходе очередной ссоры мужчина нанес пожилой женщине удар кулаком в лицо, в результате чего у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану губы.

В тот же день, как полагает следствие, обвиняемый поджег хозпостройку потерпевших. Сарай, а также хранившиеся в нем два велосипеда и хозяйственный инвентарь были уничтожены огнем. Общая сумма ущерба составила 19,4 тыс. рублей.

Кроме того, следствие считает, что в июне 2019 года, обвиняемый в ходе конфликта бросил в голову все того же соседа камень и жидкий цементный раствор, перемешанный с щебнем. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, пенсионер получил сотрясение головного мозга и ссадины.

Член участкового избиркома обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. Однако следствие собрало исчерпывающий объем доказательств против обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.