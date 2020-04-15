СК: в Советске член участкового избиркома побил пожилых соседей и сжег их сарай

СК: в Советске член участкового избиркома побил пожилых соседей и сжег их сарай
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который является членом одной из участковых избирательных комиссий региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый имел длительные неприязненные отношения с соседями — 73-летним пенсионером и его 58-летней женой. Вечером 30 марта 2019 года на придомовой территории в ходе очередной ссоры мужчина нанес пожилой женщине удар кулаком в лицо, в результате чего у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану губы.

В тот же день, как полагает следствие, обвиняемый поджег хозпостройку потерпевших. Сарай, а также хранившиеся в нем два велосипеда и хозяйственный инвентарь были уничтожены огнем. Общая сумма ущерба составила 19,4 тыс. рублей.

Кроме того, следствие считает, что в июне 2019 года, обвиняемый в ходе конфликта бросил в голову все того же соседа камень и жидкий цементный раствор, перемешанный с щебнем. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, пенсионер получил сотрясение головного мозга и ссадины.

Член участкового избиркома обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. Однако следствие собрало исчерпывающий объем доказательств против обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter