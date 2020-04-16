СК: при пожаре в Балтийске погибла женщина, ее супруг госпитализирован (фото)

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В Балтийске следователи проводят проверку по факту пожара, при котором погибла пожилая женщина, а ее супруг получил ожоги. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, происшествие случилось днем в среду, 15 апреля на ул. Пушкина.

По данным ведомства, о возгорании в квартире на втором этаже 4-квартирного дома немецкой в правоохранительные органы сообщили соседи. В ходе тушения пожара обнаружено тело 64-летней хозяйки квартиры. На место происшествия выезжал следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления СК.

«В ходе осмотра места происшествия на теле женщины повреждений, указывающих на насильственный характер смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти женщин назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления очага возгорания и причины возгорания назначена пожарно-техническая судебная экспертиза», — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Супруг погибшей женщины во время ЧП самостоятельно смог выбраться из горящей квартиры. Он госпитализирован в лечебное учреждение с множественными ожогами. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как стало известно «Новому Калининграду» из источника в оперативных службах региона, оба супруга, проживавшие в сгоревшей квартире, не работали и злоупотребляли спиртным.

Фото предоставлены СУ СКР

Как ранее писал «Новый Калининград», 15 апреля в Балтийске произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб человек.

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