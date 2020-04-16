СК: 17-летнего калининградца будут судить за смерть дедушки после выстрела из арбалета

В областном центре подростка будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.



Инцидент произошёл в июне 2019 года. По версии следствия, 17-летний молодой человек втайне от матери приобрёл блочный арбалет винтовочного типа и стрелу к нему. В дневное время он вместе с приятелем вышел из съёмной квартиры в одном из посёлков Светловского округа и стал спускаться по лестнице на первый этаж дома. При этом юноша держал в руках заряженный арбалет, не поставив его на предохранитель.

«Когда молодой человек находился на нижних ступенях лестницы, друг одёрнул его за плечо. В результате юноша случайно выстрелил из арбалета. Стрела попала в голову 79-летнего хозяина дома, лежавшего на диване в комнате на первом этаже», — рассказали в региональном СУ СК.

Мужчину, который приходился подростку дедушкой, доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. От полученного ранения он умер 1 октября.

В отношении несовершеннолетнего калининградца возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Во время предварительного следствия подросток полностью признал свою вину. Правоохранители допросили свидетелей, провели проверки показаний на месте, а также организовали ряд криминалистических экспертиз. «Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.