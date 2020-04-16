Житель Гвардейского района, угрожавший соседке топором, попал под статью

Житель Гвардейского района, угрожавший соседке топором, попал под статью
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении 41-летнего жителя одного из посёлков Гвардейского района возбудили дело по статье «Угроза убийством». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, в начале апреля злоумышленник, находясь возле своего дома, по причине неприязненных отношений высказывал в адрес 37-летней соседки словесные угрозы, замахиваясь на женщину топором. Потерпевшая восприняла угрозы реально и обратилась за помощью к участковому. Стражи порядка изъяли орудие преступления и доставили дебошира в отделение полиции, где он сознался в содеянном. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

УМВД России по Калининградской области напоминает! Если вы стали жертвой насилия или вам угрожают его применением, в первую очередь необходимо обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции с заявлением или к участковому уполномоченному полиции по месту проживания по телефонам: «02» («102» — с мобильного телефона). Также следует зафиксировать в больнице следы побоев, которые могут послужить доказательством совершения в отношении вас противоправных действий.

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