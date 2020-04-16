В Балтийске рецидивист похитил велосипед у 10-летнего ребенка и катался по городу

В Балтийске полицейские раскрыли кражу велосипеда у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что у 10-летнего сына был похищен велосипед.

Инспекторы по делам несовершеннолетних подробно опросили мальчика, установили приметы двухколесного транспорта. Выяснилось, что инцидент произошел около магазина на улице Садовой. Ребенок оставил велосипед у входа, а вернувшись, обнаружил его отсутствие.

Сотрудники полиции направили несколько патрулей на обследование города. Вскоре стражи порядка заметили мужчину, катавшегося на попадающем под приметы транспорте. Завидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Похищенное имущество было возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.