В Балтийске рецидивист похитил велосипед у 10-летнего ребенка и катался по городу

В Балтийске рецидивист похитил велосипед у 10-летнего ребенка и катался по городу
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Балтийске полицейские раскрыли кражу велосипеда у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что у 10-летнего сына был похищен велосипед.

Инспекторы по делам несовершеннолетних подробно опросили мальчика, установили приметы двухколесного транспорта. Выяснилось, что инцидент произошел около магазина на улице Садовой. Ребенок оставил велосипед у входа, а вернувшись, обнаружил его отсутствие.

Сотрудники полиции направили несколько патрулей на обследование города. Вскоре стражи порядка заметили мужчину, катавшегося на попадающем под приметы транспорте. Завидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Похищенное имущество было возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter