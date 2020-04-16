УМВД: в центре Калининграда задержан серийный вор, числившийся в розыске

УМВД: в центре Калининграда задержан серийный вор, числившийся в розыске
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Рокоссовского был задержан 51-летний местный житель, числившийся в розыске за кражу. После задержания выяснилось, что он успел совершить еще как минимум одну кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полицейских, мужчина разыскивался за хищение имущества у ранее незнакомого гражданина, с которым они распивали спиртные напитки. Злоумышленник, воспользовавшись состоянием собутыльника, похитил у него мобильный телефон, кошелёк с деньгами и банковскими картами.

Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где получили сведения о причастности подозреваемого к очередному преступлению, которое произошло за два часа до его задержания. По предварительным данным, злоумышленник вместе с приятелем зашёл к знакомой пенсионерке, проживающей на улице Репина. Мужчина попросил у хозяйки стакан воды, а сам в это время похитил мобильный телефон и кошелёк с 17 000 рублями. Часть похищенного сотрудники полиции изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Кроме того, устанавливается причастность задержанного к аналогичному преступлению. Расследование продолжается. Фигуранта уголовных дел поместили в изолятор временного содержания.

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