За очередную неделю самоизоляции инспекторы рыбнадзора задержали 56 нарушителей

С 9 по 15 апреля государственными инспекторами Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства проведено 40 рейдов по охране водных биоресурсов, задержано 56 нарушителей, из которых 48 человек нарушили правила любительского рыболовства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

У рыбаков-любителей были изъяты почти 150 кг рыбы и 68 орудий лова, в том числе 35 запрещенных сетей и «пауков» кустарного производства. Инспекторы рыбоохраны арестовали пять транспортных средств.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 77 800 рублей: за нарушение правил любительского рыболовства составлено протоколов на сумму в 46 тыс. рублей, за нарушения охраны среды обитания — на 17 тыс. рублей. Нарушители за незаконно добытую рыбу должны возместить ущерб почти 92 тыс. рублей.