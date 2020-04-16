За очередную неделю самоизоляции инспекторы рыбнадзора задержали 56 нарушителей

За очередную неделю самоизоляции инспекторы рыбнадзора задержали 56 нарушителей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

С 9 по 15 апреля государственными инспекторами Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства проведено 40 рейдов по охране водных биоресурсов, задержано 56 нарушителей, из которых 48 человек нарушили правила любительского рыболовства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

У рыбаков-любителей были изъяты почти 150 кг рыбы и 68 орудий лова, в том числе 35 запрещенных сетей и «пауков» кустарного производства. Инспекторы рыбоохраны арестовали пять транспортных средств.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 77 800 рублей: за нарушение правил любительского рыболовства составлено протоколов на сумму в 46 тыс. рублей, за нарушения охраны среды обитания — на 17 тыс. рублей. Нарушители за незаконно добытую рыбу должны возместить ущерб почти 92 тыс. рублей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter