Житель Черняховска расплачивался в магазинах картой потерявшего ее пенсионера

Полицейские задержали жителя области, который нашел чужую банковскую карту и тратил находившиеся на ней средства на свои нужды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился с заявлением 65-летний житель Черняховска. Мужчина рассказал, что после того, как обнаружил пропажу банковской карты, ему на телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств. До того, как карту удалось заблокировать, было списано порядка 3 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведённых мероприятий установили личность злоумышленника, который нашёл утерянную заявителем карту и решил воспользоваться имевшимися на ней деньгами. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Черняховска.

Чужими деньгами злоумышленник рассчитывался в магазинах за продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.