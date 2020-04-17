В Калининграде нашли поджигателей минивэна председателя гаражного общества

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили причастность двоих местных жителей к поджогу минивэна в феврале этого года на улице Юрия Гагарина. Как выяснили полицейские, 27-ми и 34-летний калининградцы облили горючей жидкостью и подожгли «Митцубиси Делика», принадлежащий председателю одного из гаражных обществ. Транспортное средство выгорело полностью.

По версии сотрудников полиции, мотивом совершения преступления стала личная неприязнь, которую злоумышленники испытывали к потерпевшему. Молодым люди не нравилось, как мужчина осуществляет руководство гаражным обществом, в котором они арендовали помещения. Для совершения преступления подельники тщательно подготовились. Они разведали, где живет их обидчик, узнали, где он паркует свой автомобиль. В ночное время калининградцы приехали в Ленинградский район, оставили свою машину на соседней улице, и, скрывая лица под масками, облили минивэн бензином и подожгли, после чего скрылись.

Сотрудники УУР регионального УМВД тщательно опросили возможных свидетелей происшествия и выяснили, что кое-кто из местных жителей видел подозреваемых. Очевидцы описали приметы верхней одежды злоумышленников. Эта информация помогла выйти на след поджигателей. Личности подозреваемых были установлены, оперативники управления уголовного розыска задержали их возле подъездов домов, где они проживают.

«Молодые люди, кто решился на поджог автомобиля, хорошо знали его хозяина-председателя гаражного общества, так как арендовали у него боксы. И хотя в ночь поджога лица фигурантов были под масками, оперативники управления уголовного розыска, сопоставив свидетельские показания, вышли на их след. Два калининградца 27-ми и 34-х лет задержаны», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В отношении задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы. Кроме того, им придется возместить ущерб нанесенный потерпевшему.