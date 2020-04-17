В Калининграде ночью мужчина вломился в алкомаркет и обокрал его (видео)

В Калининграде неизвестный мужчина вломился в магазин алкогольной продукции и обокрал его. Полиция пытается найти злоумышленника. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 апреля около 01:05 на улице 9 Апреля, 86 «А». Действия мужчина зафиксировала камера видеонаблюдения внутри магазина.

Полиция просит сообщить известную информацию о разыскиваемом по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602, либо 02 (102 с мобильного). Гарантируется конфиденциальность.