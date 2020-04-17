Полиция Калининграда просит помочь разыскать подозреваемого в мошенничестве (фото)

ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда разыскивается неустановленный мужчина, подозреваемый в мошеннических действиях, произошедших 10 апреля 2020 года около 12:30 часов в Калининграде, на ул. 1812 года, д. 126. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Если вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).
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