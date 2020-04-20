СК: калининградец подстрекал своих знакомых ко взяточничеству

Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего калининградца. Мужчина подозревается в покушении на подстрекательство к даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемый узнал, что в отношении двух его знакомых в рамках уголовного дела о мошенничестве управлением экономической безопасности и противодействия коррупции планируется проведение оперативно-разыскных мероприятий. Как полагает следствие, мужчина сообщил приятелям, что за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, которое он передаст должностным лицам в УМВД, мероприятия в отношении них будут отменены.

10 марта 2020 года на Советском проспекте в Калининграде при получении от одного из потенциальных проверяемых части взятки в размере 500 тыс. рублей подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.

Мужчина допрошен, дал признательные показания. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и лица, причастные к их совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.