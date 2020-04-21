В Новосибирской области во дворе дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

В Новосибирской области полиция задержала по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, дома у которого нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина, а также останки еще двух тел, пишет во вторник, 21 апреля, РИА «Новости» со ссылкой на региональные ГУМВД и СУСК РФ.

Днем ранее в селе Северное в полицию поступило заявление о без вести пропавшем 36-летнем мужчине, который 16 апреля уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Установив, что в день исчезновения пропавший был в гостях у своего знакомого, полицейский отправился по указанному адресу, где обнаружил велосипед пропавшего, однако хозяин жилья сказал, что гость якобы ушел от него пешком.

«При осмотре дворовой территории были обнаружены спрятанные фрагменты человеческого тела. <...> Личность погибшего была установлена — им оказался пропавший без вести житель Северного. <...> В ходе дальнейших мероприятий на месте преступления сотрудниками полиции и следственного комитета были обнаружены останки двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный проверяется на причастность к их убийству», — цитирует агентство сообщение ГУМВД.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как установили в Следственном комитете, в день исчезновения 36-летний мужчина распивал алкоголь со своим 66-летним знакомым. Между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого пенсионер совершил убийство знакомого, нанеся ему множественные ножевые ранения. Тело убитого злоумышленник расчленил, чтобы скрыть факт преступления.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter