Под Полесском пьяный мотоциклист без прав врезался в «Опель» (фото)

В Полесском районе в ДТП пострадал 30-летний мотоциклист. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 21 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 21.25 на 11 километре 300 метров автодороги «Полесск — Большаково». 30-летний водитель без прав управлял мотоциклом «Балтмоторс» без номеров.

При выезде со второстепенной дороги мужчина не уступил дорогу ехавшему по главной «Опелю» под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. По предварительным данным, мужчина был нетрезв.