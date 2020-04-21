СК: жительница Славского округа из-за обиды ложно обвинила знакомого в изнасиловании

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СК: жительница Славского округа из-за обиды ложно обвинила знакомого в изнасиловании

В отношении 22-летней жительницы Славского округа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

7 апреля 2020 года подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы изнасиловании ее знакомым в одном из посёлков Славского округа. Однако указанные девушкой обстоятельства в ходе проверки подтверждения не нашли. Следственными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

«Подозреваемая признала ложность заявления и пояснила, что обиделась на мужчину за нелицеприятные высказывания в ее адрес», — уточняют в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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