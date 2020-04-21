В поселковом общежитии конфликт между двумя жильцами закончился ножевым ранением

В поселковом общежитии конфликт между двумя жильцами закончился ножевым ранением
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним в хирургическое отделение был доставлен 27-летний местный житель с ножевым ранением брюшной полости. Медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел в общежитии в посёлке Совхозном. Во время распития алкогольной продукции между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник, сходив в свою комнату, вернулся с ножом и нанес оппоненту один удар в живот.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего, установили очевидцев преступления и вскоре задержали подозреваемого. В отношении него следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.


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