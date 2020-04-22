В грузовике с рыбной продукцией нашли самую крупную за 10 лет партию янтаря (фото)

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Калининградские таможенники задержали самую крупную за последние 10 лет партию янтаря, вес изъятого камня составил 240 кг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Партию янтаря-сырца обнаружили в тайнике грузового автомобиля с рыбной продукцией. Грузовик ехал из Калининграда в Москву транзитом через Литву и был задержан на МАПП Чернышевское.

В специально оборудованном ящике с двойным дном в нижней части прицепа таможенники обнаружили более 100 различных упаковок с необработанным янтарем средних и крупных фракций. Некоторые свертки промаркированы китайскими иероглифами.

Товар изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни

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