В грузовике с рыбной продукцией нашли самую крупную за 10 лет партию янтаря (фото)

Калининградские таможенники задержали самую крупную за последние 10 лет партию янтаря, вес изъятого камня составил 240 кг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Партию янтаря-сырца обнаружили в тайнике грузового автомобиля с рыбной продукцией. Грузовик ехал из Калининграда в Москву транзитом через Литву и был задержан на МАПП Чернышевское.

В специально оборудованном ящике с двойным дном в нижней части прицепа таможенники обнаружили более 100 различных упаковок с необработанным янтарем средних и крупных фракций. Некоторые свертки промаркированы китайскими иероглифами.

Товар изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни