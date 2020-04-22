На ул. Портовой «Фольксваген» не уступил дорогу «Тойоте», есть пострадавший (фото)

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Накануне в областном центре произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.

Столкновение случилось в 9:50. 36-летний водитель «Фольксвагена» двигался по улице Портовой в направлении улицы Транспортной. При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Тойота» под управлением 66-летнего водителя, двигавшимся по главной дороге. Автомобили столкнулись, в результате получила травмы 67-летняя пассажирка «Тойоты».

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Калининград. 21.04.2020 года в 09 часов 50 минут 36-летний водитель управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по улице Портовой в направлении улицы Транспортной, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Тойота» под управлением 66-летнего водителя, двигавшимся по главной дороге и совершил столкновение с ним. В результате ДТП 67-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» получила травмы. Госавтоинспекция Калининградской области #ГИБДД #Госавтоинспекция #гибдд39 #дтп

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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