В Калининграде до сих пор ищут мужчину, стрелявшего в бизнесмена на Тенистой аллее

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Полиция продолжает розыск мужчины, который в июне 2019 года стрелял в бизнесмена на Тенистой аллее. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефону 8-911-070-40-00,8-911-465-92-35 или 8 911 868 25 02. Звонки принимаются круглосуточно. «Конфиденциальность гарантируется», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл в Калининграде днём 28 июня. По версии следствия, мужчина пытался убить гендиректора местного агентства по продаже недвижимости на участке возле дома № 71 по Тенистой аллее.

Злоумышленник тяжело ранил бизнесмена, однако мужчине удалось выбежать на проезжую часть и остановить проезжавший автомобиль. Предпринимателю своевременно оказали медицинскую помощь, и он выжил. Стрелявший скрылся с места преступления, но его запечатлели камеры наружного наблюдения.

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